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        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:52
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        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Bayram Temel'in (29) Afşin ilçesindeki Çöllolar Kömür Havzası'nda elektrik hattı sökümü sırasında akıma kapılarak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Afşin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, M.B. ve M.E.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Afşin ilçesinde 28 Temmuz'da Çöllolar Kömür Havzası'nda orta gerilim hattı değişimi yapan 29 yaşındaki Bayram Temel elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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