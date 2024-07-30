Kahramanmaraş'ta doğuştan diz rahatsızlığı yaşayan genç sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürekli diz kapağı çıkan genç, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Uzun yıllardır sürekli olarak diz kapağı çıkan 19 yaşındaki hasta, Elbistan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Erdi Gürbüz, gazetecilere, söz konusu operasyonun Türkiye'de sadece 20 merkezde yapılabildiğini bildirdi.

Hastanın diz ekleminde doğuştan kemik deformasyonu ve açı bozukluğu bulunduğunu, bunun da sürekli diz kapağı çıkmasına neden olduğunu anlatan Gürbüz, "Hastanın medial patellofemoral bağ (MPFL) onarımı ile sağlığına kavuşması için operasyon yapma kararı aldık. Gerçekleştirilen ameliyat sonrası aynı gün fizik tedavi programı başlatılan hastamız, ayağa kalktı." diye konuştu.