Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece de sürdü.
Çalışmalara, 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personel katıldı.
Yangın yaklaşık 19 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.