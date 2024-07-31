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        Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:04
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        Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Büget Mahallesi kırsalındaki güneş enerji santrali sahasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan R.S. (22), sahadan silah sesleri gelmesi üzerine ağabeyi M.S'yi (30) arayarak yanına çağırdı.

        Aracıyla bölgeye hareket eden M.S. yolda başka bir ilçede bekçi olarak çalıştığı öğrenilen S.C'nin (33) içerisinde olduğu araçla karşılaştı.

        Burada çıkan tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. tabanca ile S.C. ise bıçakla yaralandı.

        Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.C. ise Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayda kullanılan bir tabanca, bir av tüfeği ve bir bıçak ele geçirdi. R.S. ve H.T. ile tedavisi tamamlanan S.C. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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