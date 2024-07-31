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        Kahramanmaraş'ta aranan 3 firari yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:15 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:15
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        Kahramanmaraş'ta aranan 3 firari yakalandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan çalışmalarda, 30 gün kesinleşmiş hapis cezasıYLA aranan İ.D. (53) ile dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (32) ve kasten öldürme suçundan 3 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (58) yakalandı.

        Hükümlüler, Afşin Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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