Kahramanmaraş'ta aranan 3 firari yakalandı

Yapılan çalışmalarda, 30 gün kesinleşmiş hapis cezasıYLA aranan İ.D. (53) ile dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (32) ve kasten öldürme suçundan 3 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (58) yakalandı.

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