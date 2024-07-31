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        Kahramanmaraş'ta Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması kınandı

        Kahramanmaraş'ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:14
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        Kahramanmaraş'ta Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması kınandı
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        Kahramanmaraş'ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

        Kahramanmaraş Platformu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile çok sayıda vatandaş ikindi namazını müteakip Abdülhamid Han Camisi avlusunda toplandı.

        Vatandaşlar, burada tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

        Platform adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Bülbül, İsmail Heniyye'nin 3 oğlunu 4 torununun şehadet haberini alınca davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren asil bir lider olduğunu söyledi.

        Heniyye'nin özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisindeki binlerce mücahitten biri olduğunu aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

        "Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun, yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun. 40 bin masum mazlum şehidin kanı 100 bin gazinin acısı dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa yazıklar olsun. Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanlarının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa yazıklar olsun."

        Konuşmanın ardından katılımcılar dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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