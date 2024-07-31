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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:06
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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Doluca Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 su tankı ve ilk müdahale aracı ile 30 personel sevk edildi.

        Vatandaşların da desteğiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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