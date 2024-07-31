Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Doluca Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 su tankı ve ilk müdahale aracı ile 30 personel sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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