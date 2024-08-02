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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:16
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 46 KL 519 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Kılavuzlu Mahallesi mevkiinde park halindeki T.B'ye ait 33 AUU 942 plakalı hafif ticari araca ve bisiklet sürücüsü İbrahim Ö'ye çarptı.

        Kazada, İbrahim Ö. hayatını kaybederken, M.A. ile T.B. yaralandı.

        Yaralılardan T.B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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