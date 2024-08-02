Yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler arkeolojik kazı alanını gezdi

Kahramanmaraş'ta yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler, "Toplumsal Kültüre Katkı Projesi" kapsamında Direkli Mağarası kazı alanını ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Direkli Mağarası Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler, Onikişubat ilçesindeki 15 bin yıllık geçmişe sahip Direkli Mağarası Kazı Alanına getirildi.

Burada, Kazı Başkanı Doçent Doktor Merih Erek'ten işleyiş hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra elde edilen bazı eserleri inceledi.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bazı bölgelerin tarihlerinin yeni olmasına rağmen Direkli Mağarası'ndan daha fazla ön plana çıktığını belirtti.

Bölgenin hak ettiği ilgiyi görebilmesi adına hazırlanan "Toplumsal Kültüre Katkı Projesi"ni tam manasıyla desteklediklerine işaret eden Kirişci, "Kendi coğrafyamızı öğrenmeden kendi değerlerimizi bilmeden başka coğrafyaların değerlerini adeta hatmediyoruz. Bu bizi çok üzen, çok inciten bir şey. Ondan dolayı da özellikle gençlerimize, çocuklarımıza bu mekanı bir gösterelim. Burada yapılan kazı çalışmasını paylaşalım istedik." diye konuştu.