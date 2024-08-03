Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insan ve insanlığın bağımsızlığı için 104 yıldır mücadele yürüttüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 00:13 Güncelleme: 03.08.2024 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insan ve insanlığın bağımsızlığı için 104 yıldır mücadele yürüttüklerini söyledi.

        Kahramanmaraş Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay olarak depremde etkilenen kentlerin fiziksel inşa sürecinin yanında, psikolojik inşasına da büyük bir özveriyle katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

        Bağımlılıkla mücadele etmenin çok kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Dinç, şunları söyledi:

        "İnsanın başına gelebilecek en talihsiz olayın bir maddeye ya da bir davranışa bağımlı olması. Bağımlılık insanı çok yönlü olarak fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak her anlamda yıpratan, yok eden ve tüketen bir hastalık.Yeşilay Cemiyetimiz ilk yola çıktığında alkolle mücadeleyle başlamış ama yıllar geçtikçe dönemler bittikçe bağımlılık cephesi de genişlemiş. Hayatımıza çok sayıda bağımlılık girmiş. Halihazırda Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak alkolle sigarayla uyuşturucuyla kumarla ve internet ilişkili bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Mücadelemizi iki yoldan sürdürüyoruz. Bir tanesi önleme çalışmaları yapıyoruz. Türkiye çapında 120 şubemiz üzerinden 175 üniversite kulübü üzerinden ve 2 binin üzerinde formatör öğretmenimiz üzerinden bağımlılığa çocuklarımız bulaşmasın, gençlerimiz yaklaşmasın diye eğitimler, programlar organize ediyoruz, gençlik kampları düzenliyoruz."

        Dinç, herhangi bir şekilde bağımlılığa bulaşanların Türkiye'nin her şeyiyle var olan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri üzerinden ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği alabileceğini belirtti.

        Bugüne kadar sundukları hizmetten bir milyonun üzerinde insanın telefonda destek aldığını hatırlatan Dinç, 65 binin üzerinde insana ise yüz yüze ücretsiz psikoterapi hizmeti verildiğini ifade etti.

        Yeşilay olarak deprem bölgesini ziyaret ederek, yakınlarını kaybeden depremzedelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Dinç, "Depremin hemen ardından 600 personelimiz, 900 gönüllümüz hizmet yaptı. 11 ilimizde Yeşilay Danışmanlık Merkezi oluşturduk. Bu hizmetimizden 10 binlerce insan faydalandı ve faydalanmaya devam edecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        'Pazarlık yapmayacağız'
        'Pazarlık yapmayacağız'
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        "Israrla takip" edince tutuklandı
        "Israrla takip" edince tutuklandı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci sahipsiz hayvanlara yön...
        Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci sahipsiz hayvanlara yön...
        Yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler arkeolojik kazı alanını gezdi
        Yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler arkeolojik kazı alanını gezdi
        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta üretimin arttırılması için çiftçilere eğitim desteği veril...
        Kahramanmaraş'ta üretimin arttırılması için çiftçilere eğitim desteği veril...
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi raporu dosyada; kesildiği...
        35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi raporu dosyada; kesildiği...