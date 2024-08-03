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        Kahramanmaraş'ta konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki konteyner çarşıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 03.08.2024 - 09:50
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        Kahramanmaraş'ta konteynerde çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki konteyner çarşıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ekonomik hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Şekeroba Mahallesi'nde inşa edilen AFAD Çarşı'da faaliyet gösteren bir köftecide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakika süren müdahale ile yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

        Yanan konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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