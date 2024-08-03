Kahramanmaraş'ta konteynerde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakika süren müdahale ile yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

Ekonomik hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Şekeroba Mahallesi'nde inşa edilen AFAD Çarşı'da faaliyet gösteren bir köftecide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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