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        CHP'li Ali Öztunç, memleketi Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınayarak, "Netanyahu, dünyanın gördüğü en büyük teröristtir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:59 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:59
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        CHP'li Ali Öztunç, memleketi Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınayarak, "Netanyahu, dünyanın gördüğü en büyük teröristtir." dedi.

        Elbistan ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Öztunç, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun uluslararası arenada yargılanması gerektiğini vurguladı.

        Öztunç, Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı uluslararası bir toplantıda, Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı'nın savaş suçları mahkemesinde yargılanması için oy kullandığını hatırlattı.

        Netenyahu'nun ABD'de ayakta alkışlanmasını eleştiren Öztunç, Türkiye'nin İsrail ile bütün bağını koparması gerektiğini dile getirdi.

        Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşa da değinen Öztunç, "Ukrayna’da ölen çocuğa üzülüyorum, canım yanıyor, ağlıyorum. Ama Filistin'de ölen çocuğa da ağlayacaksın. Avrupa, Ukrayna'ya üzülürken Filistin'e üzülmüyorsa ikiyüzlüdür. Bu insanlığa da vicdana da yakışmaz. İrlanda, İspanya ve Almanya gibi ülkeler Filistin'e destek veriyor. Bu ülkeleri de kutluyorum. Tüm dünyanın Filistin'i tanıması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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