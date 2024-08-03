Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Heniyye suikastı protesto edildi

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden organize olan grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını ve Filistin'e yönelik saldırıları kınamak için Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan Rüveyda Alber, Heniyye'nin suikast sonucu şehit edilmesinden derin bir üzüntü duyduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin'de soykırıma devam ettiğini, insani, hukuki, vicdani ve ahlaki değerleri tanımadan sivilleri ve bebekleri katlettiğini anlatan Alber, şöyle konuştu:

"Bizler konforlu hayatlarımıza devam ederken Gazze halkı bombalanmaya ve açlıktan ölmeye devam ediyor. Gazze halkı Allah'a imanın en güzel örneğini sergiliyor. Onlar tüm dünyaya Allah'a teslimiyetin ve İslam ahlakının en güzel halini gösteriyorlar."

Gazze'nin onurlu direnişine ses olmaya devam edeceklerini ve yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Alber, "Gündem ne kadar değişirse değişsin bizim için gündem Gazze'dir, Filistin'dir. Oturduğumuz, kalktığımız her yerde Gazze'yi konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.