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        Kahramanmaraş'ta kano yarışı yapıldı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kano yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 18:26 Güncelleme: 04.08.2024 - 18:26
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        Kahramanmaraş'ta kano yarışı yapıldı
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        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kano yarışı düzenlendi.

        Doğal güzellikleri ve coğrafi yapısıyla dikkat çeken Andırın ilçesi, kano tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

        Andırın Belediyesinin ev sahipliğinde Kargaçayırı Göleti'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çevre illerden ve Kahramanmaraş'tan katılan 120 kano tutkunu kürek çekti.

        Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın ormanlarıyla Karadeniz'i aratmayacak kadar zengin bir şehir olduğunu söyledi.

        Yarışlara katılan sporcuları tebrik eden Kirişci, "Arzumuz bu etkinliklerin Andırın'ımız var olduğu sürece aynı şekilde daha da geliştirilerek devam etmesidir. Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyemizin uyumlu ve birbirlerine destek olan bu çalışmaları Allah'ın izniyle Andırın'a lig atlatacak. Buna yürekten inanıyorum ve bunun emarelerini de görmeye başladık. Kahramanmaraş sular şehri, dolayısıyla bu iki güzellikle beraber inşallah bugünkü yarış çok başarılı bir şekilde tamamlanmış olacak. Yarışmada görev alan ve yarışacak kardeşlerime üstün başarılar diliyorum." dedi.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ise Andırın'da böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu, bölgenin önümüzdeki yıllarda su sporlarına ilginin daha da fazla olacağını belirtti.

        Etkinliğin Andırın'a çok yakıştığını ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile birlikte çok güzel etkinliklere imza atacaklarını vurguladı.

        Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen'de 6 Şubat depremlerinin izlerini birlikte sardıklarını bunu da kano etkinliğiyle gösterdiklerini, kaleler şehri Andırın'ın, doğasıyla birlikte cazibe merkezi haline geldiğini dile getirdi.

        Rengarenk kanolarıyla Kargaçayırı Göleti'ne açılan yarışmacılar, 2 farklı kategoride yarıştı.

        Yarışların tamamlanmasıyla dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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