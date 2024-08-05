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        Bisikletiyle dünyayı dolaşan ABD'li gezgin Kahramanmaraş'a geldi

        Bisikletiyle dünya turuna çıkan ABD vatandaşı Ryan Wilson, 6 Şubat 2023'teki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:14 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:14
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        Bisikletiyle dünyayı dolaşan ABD'li gezgin Kahramanmaraş'a geldi
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        Bisikletiyle dünya turuna çıkan ABD vatandaşı Ryan Wilson, 6 Şubat 2023'teki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ulaştı.

        Wilson, kendisine ikram edilen çayın tadına bakıp vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaliforniya'da yaşayan ve fotoğrafçılık yapan Ryan Wilson, gazetecilere, yaklaşık 8 yıl önce bisikletle dünyayı gezmeye karar verdiğini söyledi.

        Pedal çevirerek 50 ülkeyi gezdiğini anlatan Wilson, Yunanistan ve Gürcistan'ın kırsal bölgelerindeki şehirleri dolaştığını, ardından Van, Hakkari, Bingöl, Tunceli, Malatya gibi illeri gezdiğini ve son olarak Elbistan'da mola verdiğini anlattı.

        Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini belirten Wilson, kendisine gösterilen misafirperverliğe de hayran kaldığını vurguladı.

        Wilson, yaklaşık bir aydır Türkiye'de olduğuna ve çok iyi dostluklar kurduğuna işaret ederek, ziyaret ettiği her yerde vatandaşların kendisine sıcakkanlı davrandığını ve yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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