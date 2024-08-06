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        GÜNCELLEME – Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı

        –Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:43
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        GÜNCELLEME – Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
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        –Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Ağcaşar Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 3 arazöz, 2 su tankı, 6 ilk müdahale ve 2 itfaiye aracı ile 60 kişilik personelle müdahale edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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