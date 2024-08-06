GÜNCELLEME – Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
–Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
–Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ağcaşar Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 arazöz, 2 su tankı, 6 ilk müdahale ve 2 itfaiye aracı ile 60 kişilik personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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