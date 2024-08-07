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        "Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı"nın tanıtımı yapıldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek "Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:12
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        "Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı"nın tanıtımı yapıldı
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek "Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda, 9 Ağustos Cuma günü başlayacak fuarın 31 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edeceğini söyledi.

        Kahramanmaraş'ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nı 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirten Görgel, şunları söyledi:

        "Bizim ve büyüklerimizin güzel anılar biriktirdiği bir organizasyonunu uzun bir aranın ardından tekrar hayata geçiriyoruz. Buna yeni jenerasyonumuzu da ortak etmek istedik. Burada halk konserlerimiz olacak, çocuklarımız için eğlence alanları hazırladık, açık hava sinema gösterimi olacak ve esnaflarımızın ürünlerini teşhir edebileceği 170 dükkan ayarlandı. Kahramanmaraş'a dair her şeyin fuarda yer almasını sağladık. Kahramanmaraş'ın minyatürünü burada oluşturmaya çalıştık. Bizler çocukluğumuzda burada çok güzel anılar biriktirdik. İnşallah tekrar düzenleyeceğimiz geleneksel fuarımızla da gençlerimiz ve çocuklarımız güzel anılar biriktirir. Tüm vatandaşlarımızı fuarımıza davet ediyoruz."​​​​​​​

        Görgel, daha sonra basın mensuplarıyla fuar alanını gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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