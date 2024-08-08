Filistin eylemlerine katılamayan genç kız, Gazze'de yaşananları evinin duvarına resmetti

GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Akçal, İsrail'in saldırılarına tepkisini göstermek için Gazze'de yaşananları evinin duvarlarına resmediyor.

Göksun ilçesine bağlı kırsal Kaleboynu Mahallesi'nde yaşayan Duygu Akçal, Filistin'de yaşanan olayları sosyal medya ve haberlerden takip ederek yapılan zulme sessiz kalmamak için evlerinin duvarlarına Gazze'de saldırıya uğrayan çocuk ve kadınları resmetti.

Hiçbir resim eğitimi almadan çizimler yapan Akçal, resimleriyle İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek mesajı veriyor.

Akçal'ın yaptığı resimlerde, Türk ve Filistin bayrakları, hastanede duvar kenarlarına çökerek müdahale sırasını bekleyenler, enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, anne ve çocuğunun hastanedeki bekleyişi ve direniş sembolleri yer alıyor.

Duygu Akçal, AA muhabirine, yaşanan olaylardan çok etkilendiğini ve çocukların zor durumda olduğunu gördükçe üzüldüğünü belirtti.

Filistin'le ilgili haberleri izlerken babasına oradaki acıları evlerinin duvarına çizmek istediğini söylediğini dile getiren Akçal, "Televizyonda herkes tepkisini farklı bir şekilde gösterirken ben de bu yola başvurdum. Oradaki çocukların, anneleri ve babalarının inançlı duruşlarını görünce evimizin duvarına çizmek istedim. Duvarda Filistin ve Türk bayrağını da çizdim, birlikte olduğumuzu ve gücümüzü göstermek istedim. Biz birlikte olursak çok güçlüyüz. Bence tüm İslam ülkeleri birleşmeli ve bu katliama bir an önce dur demeli." diye konuştu.