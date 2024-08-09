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        Kahramanmaraş'ta bir araçta tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:13
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        Kahramanmaraş'ta bir araçta tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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