Kahramanmaraş'ta bir araçta tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirdi.

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