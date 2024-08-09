Kahramanmaraş'ta bir araçta tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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