Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta yaban hayvanlarına ait boynuz ve kafatasları ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta koruma altındaki hayvanlara ait boynuz, kafatası ve çeşitli objeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 23:36 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta yaban hayvanlarına ait boynuz ve kafatasları ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta koruma altındaki hayvanlara ait boynuz, kafatası ve çeşitli objeler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreste arama yapıldı.

        Aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve satışı yapılan 34 karaca, 1 kızıl geyik ve 1 yaban domuzuna ait boynuz ve kafatası ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Ateşkes müzakereleri 15 Ağustos'ta
        Ateşkes müzakereleri 15 Ağustos'ta
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        "Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" açıldı
        "Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" açıldı
        Kahramanmaraş'ta bir araçta tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta bir araçta tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
        18 ay önceki doğal gaz kaynaklı patlamada ölenlerin yakınları, dava açılmas...
        18 ay önceki doğal gaz kaynaklı patlamada ölenlerin yakınları, dava açılmas...
        Afşin'de 150 yataklı hastanenin temeli atıldı
        Afşin'de 150 yataklı hastanenin temeli atıldı
        Filistin eylemlerine katılamayan genç kız, Gazze'de yaşananları evinin duva...
        Filistin eylemlerine katılamayan genç kız, Gazze'de yaşananları evinin duva...
        Depremin merkez üssünde sanayi tesisleri ayağa kalktı
        Depremin merkez üssünde sanayi tesisleri ayağa kalktı