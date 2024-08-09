Kahramanmaraş'ta yaban hayvanlarına ait boynuz ve kafatasları ele geçirildi

Aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve satışı yapılan 34 karaca, 1 kızıl geyik ve 1 yaban domuzuna ait boynuz ve kafatası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreste arama yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.