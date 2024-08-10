Kahramanmaraş'tan 110 ülkeye metal mutfak eşyası gönderen fabrika enerjisini güneşten alıyor

GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası üretiminde faaliyet gösteren firma, fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini güneş panellerinden karşılıyor.

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 110 dönüm arazi üzerine kurulu metal mutfak eşyası üretim fabrikası, enerji giderlerini de azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji sistemlerine yöneldi. Bu kapsamda fabrika çatısına ve saha alanına paneller yerleştirerek güneş enerjisi sistemi kurdu.

Bin 800 çalışanıyla 110 ülkeye ihracat yapan fabrikanın yönetim kurulu üyesi Fatih Dinçer, AA muhabirine, ihracatta hem enerji maliyetlerini aşağıya çekmek hem de yeşil dönüşüme ve karbon ayak izini düşürmeye yönelik olarak güneş panellerine ciddi önem verdiklerini anlattı.

Bu anlamda fabrikanın çatısına 11 megavatlık, sahaya ise 14 megavatlık bir sistem kurduklarını dile getiren Dinçer, diğer fabrikalarında da Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

GES ile enerji maliyetlerinin düştüğünü ifade eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Şu an 40 megavatlık daha projemiz var. Bu da tamamlandığında enerjimizin hepsini güneşten elde ediyor olacağız. Bu bize hem ihracatta rekabet avantajı sağlayacak, elektrik maliyetlerimizi sabit tutup aşağı çekme faaliyetlerini gerçekleştirecek, hem de karbon ayak izimizi düşüreceği için 2026'dan sonra Avrupa Birliği'ne ihracatta bizi ön plana çıkaracak."