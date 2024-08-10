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        Depremde hayatını kaybeden psikoloğun adı memleketindeki gençlik merkezine verildi

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismi, Elbistan Gençlik Merkezi'nde yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:59
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        Depremde hayatını kaybeden psikoloğun adı memleketindeki gençlik merkezine verildi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismi, Elbistan Gençlik Merkezi'nde yaşatılacak.

        Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Mehmet Bölükbaşı, 6 Şubat'ta, Onikişubat İlçesindeki Ebrar Sitesi'nin Z Bloku'nda eşi Esra Çınar ve 1,5 yaşındaki kızı Eliz ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

        Elbistan Gençlik Merkezi'nin isminin "Elbistan Mehmet Bölükbaşı Gençlik Merkezi" olarak değişmesi nedeniyle program düzenlendi.

        Programda konuşan Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, 6 Şubat depremlerinde memleketi Hatay'da yakınlarını kaybettiğini anımsatarak, Mehmet Bölükbaşı'nın isminin gençlik merkezine verilmesinin devlet vefası olduğunu kaydetti.

        Demirel, "6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ben de deprem yaşamış bir şehrin insanıyım. Sürecin bu aşamaya gelmesinde emek gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de depremlerde ilçede 1000'e yakın insanın hayatını kaybettiğini söyleyerek acılarının taze olduğunu kaydetti.

        Baba İsmet Bölükbaşı ise oğlunun isminin yaşatılmasında emek veren ve katkı sunanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

        "Evladımı, gelinimi ve torunumu kaybetmenin acısını hala yüreğimde taşıyorum. Oğlumun isminin buraya verilmesi bizleri gerçekten mutlu etti. Allah, herkesten razı olsun. Tüm deprem şehitlerinin mekanı cennet olsun."

        Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa, Bölükbaşı'nın yakınları ile Gençlik Merkezi Müdür Vekili Enes Özeren, Müftü Vekili Abdullah Özkişi, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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