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        Kahramanmaraş'ta Gazze yararına kermes açıldı

        Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:38 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:38
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        Kahramanmaraş'ta Gazze yararına kermes açıldı
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        Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, uzun bir sürenin ardından tekrar düzenlenmeye başlayan Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda dernek olarak yerlerini aldıklarını, Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek istediklerini söyledi.

        Etkinliklerle Gazze duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Bülbül, şunları söyledi:

        "Fuarda farkındalık oluşturmak amacıyla nöbet başlatıyoruz. Kahramanmaraş Platformu'na bağlı tüm sivil toplum kuruluşları 22 gün boyunca fuarda yer alacağız. Kahramanmaraş İHH olarak bir hayır çarşısı kurduk. Hanım kollarımız kendi yaptığı ürünleri burada satarak gelirini Gazze'ye bağışlayacak. Bizler de çeşitli görseller ve etkinliklerle Gazze'nin yanında olmaya davet edeceğiz."

        Kahramanmaraş Platform Başkanı Süleyman Erayman da platform olarak fuar süresince Gazze duyarlılığına yönelik etkinlikler gerçekleştirileceklerini belirtti.

        Erayman, "Fuarda şiirler, dinletiler, söylemler gibi çeşitli etkinliklerimiz olacak. İsrail'in yapmış olduğu zulmü kamuoyuna duyurmak ve bu konuda toplumun ilgisini, alakasını oluşturmaya gayret edeceğiz. Büyükşehir Belediyemize bizlere yapmış olduğu ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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