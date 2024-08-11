Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Çakallı Hasanağa Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
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