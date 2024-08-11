Kahramanmaraş'ta jandarmadan yolcu otobüslerine denetim

Ekipler ayrıca yakın dönemdeki otobüs kazalarını örnek göstererek, emniyet kemeri takmanın meydana gelebilecek kazalarda yaralanma ve can kayıplarının azaltılmasında en büyük etken olduğunu vurguladı.

Göksun Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Göksun-Elbistan yolundaki denetimde, şehirler arası taşıma yapan yolcu otobüslerini durdurarak sürücüler ve yolculara emniyet kemeri, hız kuralları ve dinlenme sürelerine ilişkin uyarıda bulundu.

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