Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 44 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta son 1 haftada gözaltına alınan 79 şahıstan 44'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta son 1 haftada gözaltına alınan 79 şahıstan 44'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 62, uyuşturucu ticareti yapan 5, hırsızlık suçundna da 12 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 79 şüpheliden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap, 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde de 147 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 310 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 50 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.
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