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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 44 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta son 1 haftada gözaltına alınan 79 şahıstan 44'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:37
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 44 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta son 1 haftada gözaltına alınan 79 şahıstan 44'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 62, uyuşturucu ticareti yapan 5, hırsızlık suçundna da 12 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 79 şüpheliden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap, 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde de 147 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 310 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 50 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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