Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 44 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde de 147 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 310 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 50 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap, 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 62, uyuşturucu ticareti yapan 5, hırsızlık suçundna da 12 şüpheli yakalandı.

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