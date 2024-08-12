Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen ilçede, ağır hasar alan binaların yıkımı iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

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