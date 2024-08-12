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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:53
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen ilçede, ağır hasar alan binaların yıkımı iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Fatih Mahallesi Mahir Ünal Caddesi'ndeki 4 bloktan oluşan Şen Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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