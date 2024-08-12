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        Kahramanmaraş'ta besicinin boğa saldırısından kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir besici, çiftliğindeki boğanın saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 20:06 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:06
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        Kahramanmaraş'ta besicinin boğa saldırısından kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir besici, çiftliğindeki boğanın saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Akbayır Mahallesi'nde besicilik yapan Hakan Demirel, arkadaşlarıyla birlikte 1 tonluk boğayı kamyona yüklemeye çalışırken kamyon kapağını kapatacağı sırada boğanın saldırısına uğradı.

        Huysuzlaşan boğa, boynuzlarıyla kapağı yerinden söktü. Kapağın çarptığı Demirel, metrelerce savrularak yere düştü. Kamyondan tekrar inen Demirel, boğanın saldırısından kaçarak kurtuldu.

        Olay anı, çiftlikteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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