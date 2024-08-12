Kahramanmaraş'ta besicinin boğa saldırısından kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir besici, çiftliğindeki boğanın saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir besici, çiftliğindeki boğanın saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Akbayır Mahallesi'nde besicilik yapan Hakan Demirel, arkadaşlarıyla birlikte 1 tonluk boğayı kamyona yüklemeye çalışırken kamyon kapağını kapatacağı sırada boğanın saldırısına uğradı.
Huysuzlaşan boğa, boynuzlarıyla kapağı yerinden söktü. Kapağın çarptığı Demirel, metrelerce savrularak yere düştü. Kamyondan tekrar inen Demirel, boğanın saldırısından kaçarak kurtuldu.
Olay anı, çiftlikteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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