Kahramanmaraş'ta baraja giren kişi kayboldu
–Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde girdiği barajda kaybolan kişi aranıyor.
–Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde girdiği barajda kaybolan kişi aranıyor.
Arkadaşlarıyla Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Barajı'na giden 50 yaşındaki O.K, serinlemek için baraja girdi.
O.K'nin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Bölgeye gelen O.K'nin yakınları endişeli bekleyişini sürdürüyor.
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