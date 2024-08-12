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        Kahramanmaraş'ta baraja giren kişi kayboldu

        –Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde girdiği barajda kaybolan kişi aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 22:24 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:24
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        Kahramanmaraş'ta baraja giren kişi kayboldu
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        –Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde girdiği barajda kaybolan kişi aranıyor.

        Arkadaşlarıyla Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Barajı'na giden 50 yaşındaki O.K, serinlemek için baraja girdi.

        O.K'nin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgede 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Bölgeye gelen O.K'nin yakınları endişeli bekleyişini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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