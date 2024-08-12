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        Kahramanmaraş'ta baraja giren kişinin cesedine ulaşıldı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün girdiği barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 22:24 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:24
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        Kahramanmaraş'ta baraja giren kişinin cesedine ulaşıldı
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        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün girdiği barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Barajı'na girip kaybolan Osman Kocaman'ın (50) bulunması için başlatılan çalışmalar bugün de sürdü.

        Jandarma, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekiplerince yürütülen yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Kocaman'ın cesedine ulaşıldı.

        Ekiplerce barajdan çıkarılan Kocaman'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Bölgede çalışmaları takip eden Kocaman'ın yakınları üzüntü yaşadı.

        Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Kesik Barajı'na giden Osman Kocaman'ın suda kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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