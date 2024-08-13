Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nin bilirkişi heyeti davadan çekildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi olarak yer alan 5 kişilik heyet davadan çekildi.

Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi raporu hazırlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Coşgun, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Sayın, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücteba Uysal, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Öser ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakkı Ekşi'den oluşan heyet, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "çekilme talebi" konulu dilekçe sundu.

Dilekçede, uluslararası tahkim dosyalarında ekipçe görev yapan, İstanbul Bölge Adliye mahkemelerinde hazırladıkları raporları "takdire şayan" olarak nitelendirilen heyet üyelerinin, isim ve çalıştıkları kurumlar dahi açık verilerek haksız, taraflı bir şekilde, iftira içerikli yorum ve haberlerle linç kampanyalarına maruz bırakıldıkları ifade edildi. Dosya içeriğini okumadan, onaylı projeler incelenmeden, statik hesap detayları görülmeden ve yapısal analizler gerçekleştirilmeden, konunun uzmanı olmayan kişilerce yapılan iftira içerikli hedef gösterme ve tehditlerin halen devam ettiği aktarılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Heyet üyelerinin isimlerinin ve çalıştığı kurumun açıkça verildiği, kendilerinin ve ailelerinin hedef gösterildiği, hatta tehditlere varan söylemlerin korkusuzca ortaya atıldığı bir süreçte yetkili makam ve kurumlarca da herhangi bir işlemin tesis edilmediği görülmüştür. Tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışma imkanının ortadan kaldırılması nedeniyle dava dosyasına herhangi bir katkı veremeyeceği hususu ortaya çıkmıştır. Tüm bilirkişilik görevlendirilmesinden affımızı diler, gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

Heyetin dilekçe sunmasının ardından yapılan değerlendirmelerin sonucunda heyetin talebi uygun görülerek UYAP'ta yer almaya başladı. Heyet, aynı zamanda 35 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılandığı Ezgi Apartmanı davasının da bilirkişileri arasında yer alıyor. - Said Bey Sitesi'ne ilişkin dava Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin biri tutuklu 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.