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        Kahramanmaraş'ta teröristlerin kullandığı depo ve yaşam malzemeleri bulundu

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde terör örgütüne ait depoda ele geçirilen bazı yaşam malzemeleri imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:47 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:47
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        Kahramanmaraş'ta teröristlerin kullandığı depo ve yaşam malzemeleri bulundu
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        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde terör örgütüne ait depoda ele geçirilen bazı yaşam malzemeleri imha edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli ebatta 2 depo buldu.

        Ekipler, depolarda yaptıkları aramada bıçak, kıyafet, gazlı bez, dikiş makarası ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirdi.

        Malzemelerden bir bölümünü imha eden jandarma, delil niteliğindeki bazı malzemeleri muhafaza altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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