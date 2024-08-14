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        Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden inşaatın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden emniyet müdürlüğünün çatı kısmında çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:12
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        Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden inşaatın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden emniyet müdürlüğünün çatı kısmında çıkan yangında hasar oluştu.

        Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden emniyet müdürlüğünün çatı kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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