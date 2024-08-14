Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden inşaatın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden emniyet müdürlüğünün çatı kısmında çıkan yangında hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden emniyet müdürlüğünün çatı kısmında çıkan yangında hasar oluştu.
Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden emniyet müdürlüğünün çatı kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında hasar oluştu.
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