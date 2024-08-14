Kahramanmaraş'ta ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Salman Zülkadiroğlu Caddesi'nde, A.O. idaresindeki 46 AGN 725 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, yarım saatlik çalışmanın ardından açıldı.
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