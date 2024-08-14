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        Kahramanmaraş'ta ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 21:08 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:08
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        Kahramanmaraş'ta ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Salman Zülkadiroğlu Caddesi'nde, A.O. idaresindeki 46 AGN 725 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, yarım saatlik çalışmanın ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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