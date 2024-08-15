Kahramanmaraş'ta şehirlerarası yolcu otobüsleri denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla kontrol noktalarında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

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