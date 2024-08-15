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        Kahramanmaraş'ta şehirlerarası yolcu otobüsleri denetlendi

        –Şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazaları sonrası, Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 08:54 Güncelleme: 15.08.2024 - 08:55
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        Kahramanmaraş'ta şehirlerarası yolcu otobüsleri denetlendi
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        –Şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazaları sonrası, Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsleri denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla kontrol noktalarında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

        Denetimde, otobüs şoförleri ve yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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