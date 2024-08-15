Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu

Yangında 2 büyükbaş ve 1 buzağının telef olduğu belirlendi.

Altınova Mahallesi'nde İlyas Avşaroğlu'na ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

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