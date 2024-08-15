Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Altınova Mahallesi'nde İlyas Avşaroğlu'na ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ahırdan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin tamamen sardığı ahırdaki yangın söndürüldü.
Yangında 2 büyükbaş ve 1 buzağının telef olduğu belirlendi.
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