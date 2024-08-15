Kahramanmaraş'ta yaşlı hasta ambulans helikopterle Adana'ya gönderildi

Hastanede yapılan muayenede İspir'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırılan hastanın durumun hayati risk teşkil etmesi üzerine bakanlıktan ambulans helikopter talep edildi.

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