Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Coğrafi işaret tescilli Maraş biberinin hasadı başladı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince tarımsal üretimin artırılması projesi kapsamında çiftçiye yüzde 75 hibeyle dağıtılan 1 milyon Maraş biberi fidesinin buluşturulduğu tarlalarda hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi işaret tescilli Maraş biberinin hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince tarımsal üretimin artırılması projesi kapsamında çiftçiye yüzde 75 hibeyle dağıtılan 1 milyon Maraş biberi fidesinin buluşturulduğu tarlalarda hasat başladı.

        Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde bu destekle yetiştirilen kentin coğrafi işaret belgeli ürünü Maraş biberi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat programı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programdaki konuşmada, kent genelinde yıllık 30 bin ton biber hasadı yapılmasını beklediklerini söyledi.

        Kahramanmaraş'ın verimli topraklara sahip olduğunu ve coğrafi işaret belgeli birçok ürünü bulunduğunu anlatan Görgel, şöyle konuştu:

        "Şehrimiz gerek iklimi gerek doğası gerekse sahip olduğu su kaynaklarıyla birbirinden önemli coğrafi ürünlere sahip. Hasadını yaptığımız Maraş biberi de şehrimizin sahip olduğu 30 coğrafi işaretli üründen biri. Maraş biberi 13 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton yıllık üretime sahip. İşlenmemiş biberin yüzde 10'unu karşılayan şehrimizde bu yılki üretim miktarına bakıldığında ülkemizde yüzde 15 üretim hacmine kavuşacağı öngörülmektedir. 500'den fazla çiftçimiz Maraş biberinin üretimini yapmakta."

        Maraş biberi yetiştiriciliğinin çoğaltılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla yaklaşık 1 milyon fidenin yüzde 75 hibeyle çiftçilere verildiğini hatırlatan Görgel, Maraş biberinin pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot olarak işlenerek satışı noktasında 66 firmanın faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

        Görgel, 2023 yılında 800 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bunu daha yukarı taşımak için çiftçiye desteklerini devam ettireceklerini söyledi. Görgel, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Suudi Arabistan ve Almanya'ya yaklaşık 800 bin dolarlık Maraş biberi ihracatı gerçekleşmişti. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak hem coğrafi işaretli ürün sayısını hem de bu ürünlerimizin payını ve katma değerini artırmak amacıyla daha fazla gayret göstereceğiz. Çiftçimize sağlayacağımız desteklerle şehrimizin üretim potansiyelini daha da artırmayı hedefliyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı bir hasat dönemi, bol kazanç diliyorum. Emekçilerimizin ellerine emeklerine sağlık."

        Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Valiliğin kararı hukuka uygun bulunmadı, 7 kişi hakkında soruşturma izni ve...
        Valiliğin kararı hukuka uygun bulunmadı, 7 kişi hakkında soruşturma izni ve...
        Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bite...
        Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bite...
        "Yusuf Dikeç pozu", memleketi Kahramanmaraş'ta billboardları süsledi
        "Yusuf Dikeç pozu", memleketi Kahramanmaraş'ta billboardları süsledi
        Kahramanmaraş'ta yaşlı hasta ambulans helikopterle Adana'ya gönderildi
        Kahramanmaraş'ta yaşlı hasta ambulans helikopterle Adana'ya gönderildi
        Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu
        Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu
        Mide kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
        Mide kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi