Kahramanmaraş'ta tüfekle rastgele çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yaraladı

Araçla çevreye ateş etmeye devam eden şüpheliler, Beyazıtlı Bulvarı’nda da motosikletle hareket halindeki N.T. ve H.Ç'yi yaralayarak bölgeden uzaklaştı.

Bu sırada market önünde bekleyen Y.E.Ç. ile H.Ç. yaralandı.

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