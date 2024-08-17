Kahramanmaraş'ta 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
–Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
–Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Batı çevre yolunun Kayseri istikameti Ceyhan Köprüsü mevkisinde 9 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan 7 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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