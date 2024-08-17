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        Kahramanmaraş'ta 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 19:35
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        Kahramanmaraş'ta 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Batı çevre yolunun Kayseri istikameti Ceyhan Köprüsü mevkisinde 9 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan 7 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

        Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

        Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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