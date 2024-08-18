MHP milletvekili Dora, devam eden hastane inşaatını inceledi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, yapımı süren Ferhuş Sağlık Kompleksi alanında incelemede bulundu.

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'nde yapımı süren alanda incelemede bulunan Dora, tesisin 2025'de hizmet vermesini öngördüklerini söyledi.

Tesiste, 250 yataklı çelik konstrüksiyon Acil Durum Hastanesi'nin de yapımının sürdüğünü aktaran Dora, şöyle devam etti:

"Öncelikle, bu iki hastanemiz 2025 yılının nisan ayı içerisinde hizmete açılmış olacak. Yatırım projesi içerisinde her türlü olumsuz durumun bertaraf edileceği şekilde planlama yapıldı. Bu nedenle gecikme olacağını düşünmüyoruz. Ayrıca, Onikişubat İlçemizde otogarın hemen yanında yapımı şu anda devam etmekte olan 400 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanemiz var. Bu yılın sonunda, inşallah orası da hizmete açılmış olacak. Şehrin farklı bölgelerinde tek bir yerde bütün hastaneyi tam kapasite toplamak yerine farklı yerlere bölerek, ulaşım imkanını halkımız nezdinde optimize ederek bir çözüm planı üretilmeye çalışıldı. Bu nedenle farkı yerlerde olacak."