Süheyl ve Behzat kardeşlerin "Şahane Pazar" programı Kahramanmaraş'ta izleyicilerle buluştu

Fuar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Zaman zaman izleyicilerin de dahil olduğu programda Uygur kardeşler, 7'den 70'e, herkesi güldürdü. Program, sahne şovları, gösteri ve yarışmalarla devam etti.

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