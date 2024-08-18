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        Süheyl ve Behzat kardeşlerin "Şahane Pazar" programı Kahramanmaraş'ta izleyicilerle buluştu

        Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Şahane Pazar" programı, Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nda izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:54 Güncelleme: 18.08.2024 - 23:10
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        Süheyl ve Behzat kardeşlerin "Şahane Pazar" programı Kahramanmaraş'ta izleyicilerle buluştu
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        Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Şahane Pazar" programı, Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nda izleyiciyle buluştu.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, konser, tiyatro gösterisi, açık hava sineması, alışveriş ve çeşitli konularda etkinlikler düzenleniyor.

        Fuar kapsamında, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Şahane Pazar" programı vatandaşlarla buluşturuldu.

        Zaman zaman izleyicilerin de dahil olduğu programda Uygur kardeşler, 7'den 70'e, herkesi güldürdü. Program, sahne şovları, gösteri ve yarışmalarla devam etti.

        Fuar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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