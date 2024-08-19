Kahramanmaraş'ta plastik boruya kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
–Kahramanmaraş'ta kafası plastik boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
–Kahramanmaraş'ta kafası plastik boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde bir kedinin plastik boruya kafasını sıkıştırdığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi daha sonra ekiplerce sokağa bırakıldı.
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