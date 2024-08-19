Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta plastik boruya kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        –Kahramanmaraş'ta kafası plastik boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:56 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta plastik boruya kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Kahramanmaraş'ta kafası plastik boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde bir kedinin plastik boruya kafasını sıkıştırdığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.

        Kedi daha sonra ekiplerce sokağa bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nı 10 günde 400 bin kiş...
        Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nı 10 günde 400 bin kiş...
        Süheyl ve Behzat kardeşlerin "Şahane Pazar" programı Kahramanmaraş'ta izley...
        Süheyl ve Behzat kardeşlerin "Şahane Pazar" programı Kahramanmaraş'ta izley...
        MHP milletvekili Dora, devam eden hastane inşaatını inceledi
        MHP milletvekili Dora, devam eden hastane inşaatını inceledi
        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Kahramanmaraş'ta 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yara...
        Kahramanmaraş'ta 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yara...
        Kahramanmaraş'ta tüfekle rastgele çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yara...
        Kahramanmaraş'ta tüfekle rastgele çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yara...