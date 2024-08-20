Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Bu kapsamda Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman da alınan güvenlik tedbirlerinin ardından iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Elbistan'da yıkım kararı bulunan ağır ve orta hasarlı binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasar alan veya yıkımı kararlaştırılan binaların yıkımı sürüyor.

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