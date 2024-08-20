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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar yıkılıyor

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasar alan veya yıkımı kararlaştırılan binaların yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:20 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:20
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar yıkılıyor
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasar alan veya yıkımı kararlaştırılan binaların yıkımı sürüyor.

        Elbistan'da yıkım kararı bulunan ağır ve orta hasarlı binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman da alınan güvenlik tedbirlerinin ardından iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

        Yıkılan binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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