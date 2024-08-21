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        Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında enkaz altında kalan operatör yaralı kurtarıldı

        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan iş makinesinin operatörü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:01
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        Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında enkaz altında kalan operatör yaralı kurtarıldı
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        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan iş makinesinin operatörü yaralandı.

        Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'nda depremde ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        İş makinesiyle molozların altında kalan operatör Hasan Ümmihani, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Yaralanan operatör, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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