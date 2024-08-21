Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında enkaz altında kalan operatör yaralı kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan iş makinesinin operatörü yaralandı.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan iş makinesinin operatörü yaralandı.
Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'nda depremde ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İş makinesiyle molozların altında kalan operatör Hasan Ümmihani, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralanan operatör, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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