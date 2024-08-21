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        Kahramanmaraş'ta refüjü aşan hafif ticari araç otomobille çarpıştı 6 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:44
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        Kahramanmaraş'ta refüjü aşan hafif ticari araç otomobille çarpıştı 6 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        H.B. idaresindeki 46 ADH 445 plakalı hafif ticari araç, Batı Çevreyolu üzerinde seyrederken Boğaziçi Mahallesi mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.

        Araç, karşı yönden gelen O.G. yönetimindeki 46 ABD 771 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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