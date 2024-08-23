Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada, Muhammed Bedevi (18) yaralandı.
Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bedevi, kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandığı belirtilen 46 MA 6089 plakalı otomobil ise Gariplik Caddesi'nde terk edilmiş halde bulundu.
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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