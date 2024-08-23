Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada, Muhammed Bedevi (18) yaralandı.

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