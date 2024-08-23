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        Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:30
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        Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada, Muhammed Bedevi (18) yaralandı.

        Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bedevi, kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandığı belirtilen 46 MA 6089 plakalı otomobil ise Gariplik Caddesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

        Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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