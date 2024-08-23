Şehit polis memuru Peksoy, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mustafa Peksoy, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Peksoy'un naaşı, mesai arkadaşları tarafından alınarak cenaze aracıyla Andırın ilçesi Alanlı Mahallesindeki baba evine götürüldü.

Şehit Peksoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alınmasının ardından tören için Alanlı Mahalle Mezarlığına getirildi.

Burada güçlükle ayakta duran şehidin annesi Döne Peksoy, babası Yusuf Peksoy, ablası Müşüre Sağıroğlu, kardeşleri Muhammet ve Ömer Peksoy taziyeleri kabul etti.

Kahramanmaraş İl Müftü Vekili Mehmet Demir tarafından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Mustafa Peksoy'un cenazesi, Alanlı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Mükerrem Ünlüer, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Vekili Metin Cengiz ile vatandaşlar katıldı.