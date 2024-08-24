Kahramanmaraş'ta misinaya takılan balıkçıl kuşu kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, barajda misinaya takılan balıkçıl kuşu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, barajda misinaya takılan balıkçıl kuşu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kandil Barajı'nda piknik yapan Hakan Kara ve Abdullah Metin, gezintiye çıktıkları sırada bir balıkçıl kuşunun diline misina ve iğnenin takıldığını fark etti.
Kara, baraj kenarındaki balıkçıl kuşunu misina ve iğneden kurtararak yeniden doğaya bıraktı.
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