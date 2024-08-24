Kahramanmaraş'ta misinaya takılan balıkçıl kuşu kurtarıldı

Kandil Barajı'nda piknik yapan Hakan Kara ve Abdullah Metin, gezintiye çıktıkları sırada bir balıkçıl kuşunun diline misina ve iğnenin takıldığını fark etti.

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