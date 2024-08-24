Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın devrilmesi güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çınar ağacının devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çınar ağacının devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçe genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle Uzun Çarşı Caddesi'nde bir çınar devrildi.
Ağacın devrilme anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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